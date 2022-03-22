Завтра МЧС проведет проверку тревожного оповещения

ННВ • 22/3/22 14:42 • Здарэнні

23 марта будет проводиться проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы тревоги будут передавать различными способами.



Сообщения будут передаваться по FM радиоприемникам и системам громкоговорящей связи торговых центров, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, по телефонам стационарной и сотовых сетей связи, также будет производиться SMS рассылка, сообщается пресс-службой МЧС.

Проверка продлится с 9:00 до 18:00, она необходима для поддержания системы централизованного оповещения в постоянной готовности и своевременного предупреждения населения об угрозе возникновения или возникновении различных чрезвычайных ситуаций, а также информирования о порядке поведения в создавшихся условиях.

МЧС просит соблюдать спокойствие и общественный порядок.