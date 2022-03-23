На Двине у Полоцкой ГЭС едва не утонул 73-летний пенсионер — он пошел на рыбалку

Зоя Машэка • 23/3/22 13:35 • Здарэнні

22 марта на Двине в Полоцком районе едва под лед провалился 73-летний пенсионер, решивший порыбачить.



Мужчина вышел на лед в окрестностях деревни Лучно, которая находится неподалеку от Полоцкой ГЭС. На расстоянии примерно в полсотни метров от берега рыбак провалился под лед.

До приезда пенсионер удерживался за кромку льда. При помощи спасательной веревки и доски пострадавшего вытащили на берег и сразу же передали бригаде скорой медицинской помощи.

Медики диагностировали у престарелого мужчины переохлаждение, его пришлось госпитализировать в Полоцкую центральную городскую больницу, сообщается пресс-службой МЧС.