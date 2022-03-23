Установлены новые тарифы на услуги бань и душевых. Сколько стоит помыться в Витебске?

Сяржук Серабро • 23/3/22 14:27 • Здароўе

Витебский облисполком принял решение об установлении новых предельных максимальных тарифов на услуги бань общего пользования и душевых в регионе. В деревне они подорожают.



Согласно решению от 14 марта услуги бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) за 2 часа будут стоить:

в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке – 8 рублей;

в сельских населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов –

5 рублей;

5 рублей; в других населенных пунктах — 6 рублей 50 копеек.

За 45 минут в душе придется заплатить следующую цену:

в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке – 7 рублей 50 копеек;

в сельских населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов –

5 рублей;

5 рублей; в других населенных пунктах — 6 рублей.

Напомним, что в 2016 году облисполком отменил регулирование на эти услуги, но через два года ограничил максимальный тариф на баню и душ в сельской местности 4 рублями. Таким образом, в деревнях эти гигиенические услуги теперь вырастут в цене на 25%.

Теперь, кроме того, введено регулирование предельных максимальных тарифов на услуги бань общего пользования и душевых и во всех остальных населенных пунктах, а также за их пределами.