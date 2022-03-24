В театре им. Якуба Коласа новый директор. Кого назначили?

ННВ • 24/3/22 14:21 • Культура

Спустя почти четыре месяца после истории с крамольным спектаклем в театре имени Якуба Коласа наконец официально назначили нового директора.



Напомним, что прежний директор витебского театра Александр Старых покинул свою должность, после того, как с показов сняли спектакль «Тиль» — постановку художественного руководителя театра Михаила Краснобаева по пьесе Григория Горина, основанной на романе Шарля Де Костера.

Теперь кресло директора Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа заняла Юлия Харкевич, которая более двенадцати лет проработала на должности заместителя директора, а с 1 декабря 2021 года была исполняющим обязанности директора.

Объявлять коллективу театра о вступлении в должность нового директора приехал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, об этом сообщает городская газета «Витьбичи».

– Безусловно, большое внимание необходимо обратить на репертуарную политику. Сфера культуры как любая иная требует качественного продукта, который необходимо предложить зрителю. Именно зритель голосует за тот или иной спектакль своим приходом в театр. Театр воспитывает душу человека, повышает его образовательный уровень, нельзя опуститься исключительно до развлекательного ширпотреба. Это чревато серьезными последствиями. Задуматься о вечных ценностях – вот главное предназначение нашего театра. Нельзя забывать, что среди них и патриотизм, и театр многое может сделать по патриотическому воспитанию населения, особенно молодого поколения, — предостерег коллектив театра и нового директора министр.