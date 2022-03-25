Серийный эксгибиционист задержан в Витебске, он приставал к школьницам

Іван Дзедушкін • 25/3/22 15:55 • Здарэнні

В Витебске задержан пожилой мужчина, который демонстрировал свои половые органы двум школьницам.



Об этом поступке в милицию сообщила медсестра одной из клиник города, которая заявила, что вечером на детской площадке у дома незнакомый мужчина приставал к двум девочкам, ученицам 4-го и 5-го классов.

Благодаря этой информации сотрудники Первомайского РОВД совместно с коллегами из областного управления задержали эксгибициониста. Им оказался ранее судимый за подобные действия 58-летний житель пригорода Витебска. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.