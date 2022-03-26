Будут менять светофору областной библиотеки в Витебске, два дня там не будет регулирования движения

• 26/3/22 19:04 • Падзеі

На 27 и 28 марта (воскресенье и понедельник) запланированы работы по замене светофора на улице Ленина в районе дома №8.
Инспектор ГАИ девушка-регулировщица в Витебске. 2008 год. Фото Сергея Серебро

На время проведения ремонтных работ старый светофор отключат, поэтому два дня пешеходный переход в районе областной библиотеки будет нерегулируемым.

ГАИ просит пешеходов и водителей проявлять повышенное внимание и не забывать об этом обстоятельстве.

            
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