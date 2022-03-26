В глубоком спасли человека, провалившегося под лед на озере

• 26/3/22 10:36 • Здарэнні

На Великом озере в Глубоком под лед провалился 46-летний мужчина, его удалось спасти.

Инцидент произошел вечером 25 марта. В 19:03 спасателям поступил звонок с сообщением от тонущем человеке, в 19:10 они уже смогли добраться до озера.

На Великом озере в Глубоком под лед провалился 46-летний мужчина, его удалось спасти. Фото МЧС

Терпящий бедствие мужчина находился на поверхности воды на расстоянии около 250-300 метров от берега. Двое спасателей в водолазных костюмах, обвязавшись веревками, побежали со спасательной лодкой к нему.

На Великом озере в Глубоком под лед провалился 46-летний мужчина, его удалось спасти. Фото МЧС

Пострадавшего извлекли из воды, положили на лодку и оттащили на берег. Его сразу же осмотрели медики и госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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