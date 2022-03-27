Бюджет Витебска увеличили на 3,5 миллиона рублей, их собираются привлечь за счет ценных бумаг

Сяржук Серабро • 27/3/22 9:40 • Эканоміка

Дефицит вместо профицита — горсовет изменил бюджет Витебска на 2022 год.



Бюджет города на следующий год в расходной части теперь составляет 375 269 557 рублей, тогда как прежде равнялся 375 269 557 рублям при прогнозируемых доходах в 377 905 657 рублей.

В результате вместо профицита в 2 636 100 рублей, который планировали депутаты в конце прошлого года, теперь образовался дефицит в 863 900 рублей.

Дополнительные 3 500 000 рублей город собирается привлечь за счет эмиссии ценных бумаг на эту сумму.

Потратить эти деньги собираются на иные общегосударственные вопросы — в новой редакции городского бюджета эта статья расходов увеличена с 4 282 590 до 7 782 590 рублей.