В городке женщину убило упавшим деревом, еще одна получила травмы

Зоя Машэка • 27/3/22 10:05 • Здарэнні

Во время штормового ветра 26 марта в Городке упавшее дерево убило на двух женщин, одна из них погибла.



В 13:56 из милиции спасателям сообщили, что на Старополоцкой улице в райцентре от падения дерева пострадали мать и ее дочь.

Пожарные нашли одну женщину под деревом, вторая лежала на земле рядом. Когда придавленную стволом и суками женщину освободили, медики установили, что она умерла.

Дочь погибшей была в сознании и жаловалась на острую боль в ноге. Ее госпитализировали в больницу сотрудники скорой медицинской помощи, сообщается пресс-службой МЧС.

По данным метеостанции Витебска вчера максимальная скорость порывов ветра достигала 23 метров в секунду — 9 баллов по 12-бальной шкале Бофорта.