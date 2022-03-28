По факту наезда на 5-летнюю девочку в Полоцке возбудили уголовное дело, она получила тяжелые травмы

Іван Дзедушкін • 28/3/22 23:48 • Здарэнні

По факту ДТП, когда в Полоцке легковушка сбила на тротуаре маму с двумя детьми, возбуждено уголовное дело — пострадал старший ребенок.



Напомним, что днём 22 марта женщина с коляской и шедшей рядом 5-летней девочкой попала под машину, выезжавшую со стоянки.

По данным следствия, 29-летний водитель, управляя автомобилем @Nissan Primera», выезжал с парковки, расположенного вблизи торгового центра в райцентре. Мужчина не уступил дорогу автомобилю «BMW», в результате чего произошло столкновение автомобилей, «BMW» вылетел на тротуар, где сбил женщину и двоих ее детей.

В результате ДТП 5-летней девочке, шедшей рядом мамой, причинены тяжкие телесные повреждения. Пешеходы госпитализированы в учреждение здравоохранения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъят видеорегистратор, находившийся в автомобиле «Nissan» и записи камер видеонаблюдения, расположенных на торговом центре. Назначены компьютерно-техническая, судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области.

В отношении 29-летнего водителя «Nissan» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Подозреваемый допрошен. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Установлено, что во время ДТП он был трезв, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.