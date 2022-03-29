Мужчина, взорвавшийся в Полоцком районе, вез снаряды для подрыва бетонной конструкции — он добывал металлолом

Сяржук Серабро • 29/3/22 18:26 • Здарэнні

Завершено расследование обстоятельств взрыва снаряда в Полоцком районе, где 13 января погиб один человек.



Как установило следствие, двое полочан нашли в лесу, где ранее располагался полигон, не менее 8 артиллерийских снарядов. Днем 13 января мужчины, занимавшиеся сбором металлолома, решили взорвать ими бетонные конструкции, расположенные на территории ранее действовавшего полигона, чтобы извлечь арматуру.

При перевозке боеприпасов один из них сдетонировал, в результате чего 59-летний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.

В отношении выжившего мужчины возбудили уголовное дело. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за попытку незаконно вывезти в Россию 93 килограмма лома цветных металлов.

По результатам расследования 60-летнему мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 295 УК — незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Сейчас он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.