ОАО «Молоко» присоединят к Полоцкому молочному комбинату, ранее предприятие испытывало проблемы с сырьем

Сяржук Серабро • 29/3/22 19:24 • Эканоміка

4 апреля пройдет собрание акционеров ОАО «Молоко», на котором должны обсудить вопрос о реорганизации общества путем присоединения к ОАО «Полоцкий молочный комбинат».



Кроме собственно вопроса о реорганизации на этом собрании на повестке стоят вопросы о выкупе акций ОАО «Молоко» г. Витебск по требованию акционеров в связи с реорганизацией и утверждения цен на них, а также утверждение договора о присоединении ОАО «Молоко» г. Витебск к ОАО «Полоцкий молочный комбинат», об этом сообщает официальный сайт предприятия.

Как стало известно «ННВ», в начале года снизилось поступление молока на предприятие. Так, в январе поступило 5800 тонн или 64% от прошлогоднего уровня, в феврале — 4900 тонн.

Из-за недостатка сырья загрузка мощностей ОАО «Молоко» снизилась до 44%, а производственной площадки в Витебске — и вовсе до 18%.

В результате на ОАО «Молоко» были вынуждено объявить простои. Приказом генерального директора были приостановлена работа товарного участка, участка по производству масла и мороженного, цеха готовой продукции, цеха розлива, сырково-творожного цеха и еще целого ряда подразделений предприятия.