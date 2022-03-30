Из Беларуси запретили вывоз макарон

Сяржук Серабро • 30/3/22 15:25 • Эканоміка

Правительство Беларуси ввело очередные ограничения на вывоз ряда продуктов питания из страны.



На этот раз под временный запрет на вывоз попали рис, крупа и мука грубого помола из ржи или ячменя, риса, крупа и мука грубого помола из ржи или ячменя, риса, а также макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный.

Это ограничение вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.