На пожаре в Витебске погиб человек, спасатели эвакуировали семерых соседей

• 30/3/22 15:01 • Здарэнні

29 марта в Витебске на проспекте Черняховского произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома, погиб хозяин.
На пожаре в Витебске погиб человек, спасатели эвакуировали семерых соседей. Фото Павла Максимова

Горела квартира на втором этаже пятиэтажки. В ходе тушения пожарные нашли внутри тело погибшего 66-летнего пенсионера.

На пожаре в Витебске погиб человек, спасатели эвакуировали семерых соседей. Фото Павла Максимова

Из соседних квартир из-за задымления спасателям пришлось эвакуировать семь человек, больше никто не пострадал.

На пожаре в Витебске погиб человек, спасатели эвакуировали семерых соседей. Фото Павла Максимова

По данному факту проводится поверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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