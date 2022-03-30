На пожаре в Витебске погиб человек, спасатели эвакуировали семерых соседей
29 марта в Витебске на проспекте Черняховского произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома, погиб хозяин.
Горела квартира на втором этаже пятиэтажки. В ходе тушения пожарные нашли внутри тело погибшего 66-летнего пенсионера.
Из соседних квартир из-за задымления спасателям пришлось эвакуировать семь человек, больше никто не пострадал.
По данному факту проводится поверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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