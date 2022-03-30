Такси взлетело на дерево в Городокском районе. Что с водителем?

ННВ • 30/3/22 14:15 • Здарэнні

В Городокском районе легковой автомобиль одной из служб такси повис на дерев в результате ДТП.



Вечером 29 марта на 32-ом километре автодороги Городок-Межа-Полово неподалеку от райцентра таксист на «Skoda» не справился с управлением и вылетел с дороги.

В результате легковушка перевернулась и встала почти вертикально, повиснув на дереве задней частью автомобиля. ГАИ отмечает, что авария произошла в сложных погодных условиях: шел снег и дул сильный ветер.

Водитель такси в этом серьезном ДТП практически не пострадал и отделался легкими ссадинами.