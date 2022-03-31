КГК проведет «горячую линию» по задержке зарплаты в Витебской области

Ігар Арцюх • 31/3/22 15:57 • Эканоміка

Завтра комитет государственного контроля Витебской проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.



Ведомство отмечает, что в истекшем периоде 2022 года допускалась просроченная задолженность в отдельных организациях Витебской области, в основном – сельского хозяйства. За нарушение трудового законодательства предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностное лицо организации в размере от 4 до 50 базовых величин, за непредставление статистической отчетности – от 10 до 30 базовых величин.

Комитет государственного контроля Витебской области совместно с Витебским областным управлением Департамента государственной инспекции труда и главным статистическим управлением Витебской области проведет «горячие линии» с жителями области, на которую можно обратиться по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.

Первая из них состоится завтра, 1 апреля, а вторая — 4 апреля. Обращения будут приниматься с 10:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-53, 37-61-91 (Комитет госконтроля), 37-90-94 (Департамент госинспекции труда) и 43-66-80 (главное статистическое управление), сообщает пресс-служба КГК.