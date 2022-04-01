Сутенера, вербовавшего парней для занятия проституцией в Москве, посадили на 6 лет

Іван Дзедушкін • 01/4/22 16:08 • Крымінал

Суд Оршанского района и города Орши вынес приговор 26-летнему уроженцу Гродненщины, которого обвиняли в сутенерстве.



Как было установлено в ходе судебного следствия, юноша уже долго жил в Москве. В 2020-2021 годах он знакомился с молодыми людьми в соцсетях и пытался вовлечь их в занятие проституцией.

Москвич предлагал заработать деньги, оказывая услуги сексуального характера на территории Российской Федерации. Среди прочего обещал комфортные условия проживания по месту его жительства.

Задержали парня, когда он приехал в Беларусь, чтобы вывезти в Моску завербованных молодых людей. Встреча состоялась в ноябре в Орше и проходила под контролем силовиков, которые задержали сутенера, уже направлявшегося в Россию.

На суде москвич свою вину признал в полном объеме. Суд признал его виновным в покушении на организацию занятия проституцией. На основании части 1 статьи 14 и части 2 статьи 171 УК его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 3200 рублей, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры.

Кроме того, 26-летнего юношу будут принудительно лечить от хронического алкоголизма и наркомании.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.