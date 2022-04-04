Нападение на российского бизнесмена произошло в лесу в Лиозненском районе, белорусские конкуренты отняли у него джип

Іван Дзедушкін • 04/4/22 20:50 • Крымінал

Двое сигаретных контрабандистов устроили нападение на россиянина в лесу в Лиозненском районе. Мужчину избили и отняли у него джип.



По данным следствия, двое жителей Витебской области, возивших в Россию на перепродажу сигареты, заподозрили россиянина в том, что он «сдал» их знакомого полиции.

15 ноября прошлого года они устроили нападение на иностранца. На лесной дороге, по которой должен был ехать 52-летний бизнесмен, они повалили дерево, преградившее путь машине.

Когда россиянин вышел из джипа, его схватили, побили, обмотали скотчем и бросили в лесу. При этом нападавшие забрали его машину и уехали.

Мужчине удалось освободиться, поймать попутку и вернуться домой. Из России он позвонил своим белорусским знакомым, которые организовали поиск угнанного авто. Джип они нашли в Лиозненском районе. Однако в нем не оказалось смартфона и более 2200 рублей денег.

После этого бизнесмен, приехавший за своей машиной, обратился в белорусскую милицию. Силовикам удалось найти нападавших на россиянина. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны белорусы 20-ти и 28-ми лет. Их действия квалифицированы по части 2 статьи 214 (угон, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 205 (кража, совершенная группой лиц) УК, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Молодых людей заключили под стражу. Под данным СК обвиняемые нигде не работают, ранее привлекались к уголовной ответственности. Расследование этого уголовного дела уже завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.