Нужно ли сократить количество маршруток в Витебске? Такой вопрос есть в анкете оператора перевозок
Витебский «Оператор перевозок» проводит анкетирование пассажиров о работе общественного транспорта. Среди прочих вопрос об уменьшении количества маршруток.
Анкетирование проводится в специальном телеграм-канале предприятия, а также посредством Google Forms. C целью изучения общественного мнения об удовлетворенности населения работой общественного транспорта ГП «Оператор перевозок» сформулировало четыре вопроса:
- Согласны ли Вы, что в Витебске должно быть два- три основных кольцевых маршрута, проходящих по центральной части города?
- Согласны ли Вы, что с целью уменьшения интервала движения, беспересадочные маршруты надо разделить на маршруты, подвозящие к основным кольцевым?
- Согласны ли Вы, что необходимо уменьшить в Витебске количество "маршрутных такси"?
- Согласны ли Вы, что необходимо вернуться к количеству городского транспорта и расписанию движения, существовавшему в доковидный период (до 2020года)?
В голосовании через Telegram пока приняли участие только десять человек, по второму и третьему вопросу большинство дали отрицательный ответ, по четвертому — положительный, а по первому мнения разделились почти поровну.
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