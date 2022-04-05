Витебский игроман выманил у россиянина 50 000 долларов и спустил их в казино, хотя обещал потратить на бизнес
Витеблянин потратил на ставки около 50 000 долларов, которые получил от знакомого из России на развитие совместного бизнеса. Против него возбудили уголовное дело.
Мужчина познакомились еще в 2020 году, когда россиянин решил купить в Беларуси квартиру. Через некоторое время белорусский знакомый предложил ему вложиться в совместный бизнес в областном центре.
Из-а пандемии COVID-19 иностранец в Витебск не приезжал, но деньги партнеру перечислял не раз. В результате под вымышленный бизнес-проект он выманил россиянина почти 50 000 долларов в эквиваленте.
Спустя почти два года житель России понял, что с его витебским партнером что-то не так и обратился в белорусскую милицию. Там, выянили. Что вместо того чтобы вкладывать полученные деньги в дело, витеблянин проигрывал их в букмекерских конторах и игорных заведениях.
В результате в отношении жителя Витебска возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество в особо крупном размере, сообщает официальный представитель Октябрьского РОВД Александра Тишутина.
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