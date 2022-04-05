Витебский игроман выманил у россиянина 50 000 долларов и спустил их в казино, хотя обещал потратить на бизнес

Іван Дзедушкін • 05/4/22 23:48 • Крымінал

Витеблянин потратил на ставки около 50 000 долларов, которые получил от знакомого из России на развитие совместного бизнеса. Против него возбудили уголовное дело.



Мужчина познакомились еще в 2020 году, когда россиянин решил купить в Беларуси квартиру. Через некоторое время белорусский знакомый предложил ему вложиться в совместный бизнес в областном центре.

Из-а пандемии COVID-19 иностранец в Витебск не приезжал, но деньги партнеру перечислял не раз. В результате под вымышленный бизнес-проект он выманил россиянина почти 50 000 долларов в эквиваленте.

Спустя почти два года житель России понял, что с его витебским партнером что-то не так и обратился в белорусскую милицию. Там, выянили. Что вместо того чтобы вкладывать полученные деньги в дело, витеблянин проигрывал их в букмекерских конторах и игорных заведениях.

В результате в отношении жителя Витебска возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 УК — мошенничество в особо крупном размере, сообщает официальный представитель Октябрьского РОВД Александра Тишутина.