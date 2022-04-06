Девушка на «Nissan» влетала под фуру в Полоцком районе, легковушку разорвало на части

Іван Дзедушкін • 06/4/22 15:03 • Здарэнні

Утром 6 апреля в Полоцком районе произошло лобовое столкновение фуры «DAF» и легкового автомобиля «Nissan», пострадала пассажир легковушки.



На 128 километре автодороги Р-20 «Витебск - Полоцк - граница Латвии» 21-летняя девушка на закруглении дороги не справилась с управлением своим автомобилем, легковушку занесло, и она вылетела на полосу встречного движения прямо встречную фуру.

В результате столкновения с «DAF» «Nissan» буквально разорвало на части. Ехавшая с подругой 24-летняя пассажирка легковушки получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.