Уже 1300 коров потеряли колхозы Витебщины с начала года

Сяржук Серабро • 07/4/22 18:41 • Эканоміка

За два месяца 2022 года коровье стадо Витебской области сократилось еще на 1300 голов.



На 1 января в сельскохозяйственных организациях региона насчитывалось 188 200 коров, однако 1 марта их осталось всего 186 900. При этом по сравнению с 1 марта 2021 года стадо уменьшилось на 2300 животных.

Молока в феврале сельхозорганизации надоили 50 400 тонн, это на 9,2% меньше чем в январе. За два первых месяца производство молока составило 105 900 тонн, что 0,05% больше, чем за аналогичный период 2021 года.