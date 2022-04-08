Коровы, быки, теленок и свинья погибли на частном подворье в Браславе. Видео

Ігар Арцюх • 08/4/22 13:52 • Здарэнні

Житель Браслава лишился нескольких коров, быков. Теленка и свиньи — они погибли во время пожара.



Пожар на частном подворье в деревне Тилевцы Браславского района произошел 7 апреля в 22-43. Его 38-летний владелец живет в Браславе, где и находился во время начала пожара.

К приеду пожарных уже горел дом, сарай и погреб. Пожар удалось ликвидировать, но к этому времени в огне погибли 4 коровы, 3 быка, теленок и свинья, принадлежащие браславчанину.

Кроме того огнем были значительно повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. По факту возгорания проводится проверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.