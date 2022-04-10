Фура разнесла «BМW Х5» в Толочинском районе, есть пострадавшие

ННВ • 10/4/22 19:25 • Здарэнні

Утром 10 апреля в Толочинском районе произошло лобовое столкновение автопоезда и внедорожника, пострадали два человека.



Около семи часов утра на 522-м километре трассы М-1 39-летний водитель «BМW Х5» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там врезался ехавшую навстречу фуру «DAF», а затем вылетел далеко в поле.

В результате столкновения внедорожника и седельного тягача травмы получили водитель «BМW Х5» и его 57-летний пассажир. Пострадавших доставили в больницу и госпитализировали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.