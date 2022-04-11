Молодой парень из Поставского района забил человека камнем до смерти, его посадили на 14 лет

Іван Дзедушкін • 11/4/22 16:15 • Крымінал

23-летний Поставского района выйдет из колонии в 37 лет — таков приговор суда за убийство с особой жестокостью.



В прошлом году, июньской ночью пьяный молодой человек поссорился в агрогородке Литусово Сенненского района с другим мужчиной. В результате он нанес потерпевшему не менее 29 ударов и убил его.

По данным экспертизы парень бил противника камнем, руками и ногами в голову, шею и грудную клетку.

В ходе предварительного и судебного следствия житель Поставского района свою вину признал частично. Он отрицал умысел на убийство с особой жестокостью и не согласился с количеством инкриминированных ему ударов.

Суд признал его виновным и на основании пункта 6 части 2 статьи 139 УК приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ранее молодой человек судим не был.

Кроме того с обвиняемого взыскано 20 000 рублей материальной компенсации морального вреда.

Этот приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.