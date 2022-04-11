Выскочил в окно и спасся — в Поставском районе сельчанин едва не погиб в горящем доме

Зоя Машэка • 11/4/22 13:18 • Здарэнні

Житель деревни Полесье Поставского района успел выбраться из горящего дома через окно — его разбудил пожарный извещатель. Жилище сгорело дотла.



Пожар в деревне Полесье произошел 10 апреля среди бела дня, при этом 56-летний хозяин дома спал. К сачатью, он проснулся от громкого сигнала пожарного извещателя и успел сигануть в окно.

Сельчанин отделался ожогами кистей рук и лица, а вот от его дома остались одни головешки. Соседи говорят, что пострадавший мужчина жил один, нигде не работал и любил выпить.

В результате пожара огнем полностью уничтожен дом. По предварительной версии он мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяином жилища, сообщается пресс-службой МЧС.