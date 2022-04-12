Более полумиллиона рублей задолжали сельчанам Витебщины за молоко, получить деньги удалось после вмешательства КГК

Ігар Арцюх • 12/4/22 16:28 • Эканоміка

Только вмешательство КГК помогло сельчанам получить расчет за сданное организациям Витебской области молоко.



По данным Комитета госконтроля, на 22 февраля просроченная задолженность перед сдатчиками молока составляла более 540 000 рублей. Проверка показала, что наибольшая задолженность имелась у предприятий переработки Полоцкого и Глубокского районов.

Эту информацию Комитет госконтроля Витебской области направил в Витебский облисполком и Витебский концерн «Мясомолочные продукты». Перед органами власти и концерном был поставлен вопрос о незамедлительном принятии исчерпывающих мер по погашению задолженности, а также привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

Для того, чтобы погасить задолженность потребовалось более месяца — за просроченные платежи рассчитались к 1 апреля, сообщает пресс-служба КГК.

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Контроль за своевременностью расчетов с гражданами за молоко будет продолжен.