Витеблянина, изнасиловавшего и убившего женщину, посадили на 24 с половиной года

Іван Дзедушкін • 13/4/22 13:36 • Крымінал

В Витебске завершился суд над 32-летним Ярославом Шарендок, которого обвиняли в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.



Ранее милиция сообщала, о том, что 22 ноября 2021 года был задержан 32-летний житель Витебска, который убил женщину и пытался сжечь. Трагедия разыгралась в одной из многоэтажек на Московском проспекте поздним вечером 20 ноября, там мужчина избил ее и изнасиловал 38-летнюю женщину, с которой познакомился на улице, а затем поджег на ней одежду и скрылся с места происшествия.

8 апреля Витебский областной суд вынес витеблянину приговор. Его признали виновным изнасиловании, иных действиях сексуального характера с применением насилия, совершенных лицом, ранее совершившим изнасилование, а также в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

На основании части 1 статьи 166 УК витеблянина приговорили к 6 годам лишения свободы, на основании части 2 статьи 167 УК — 10 годам лишения свободы, и на основании пунктов 6 и 7 части 2 статьи 139 УК — 23 годам лишения свободы.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, а также с учетом не отбытого наказания по приговору суда Октябрьского района Витебска от 1 марта 2021 года окончательно Ярославу Шарендо назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Кроме того, осужденный должен выплатить мужу убитой женщины материальное возмещение морального вреда в сумме 40 000 рублей.

Также, судом назначено Шарендо принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.