Витебские чиновники создали рабочую группу для проведения субботника

Сяржук Серабро • 13/4/22 11:46 • Грамадства

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин распорядился создать рабочую группу для проведения республиканского субботника, мероприятие запланировано на 16 апреля.



Решение о проведении субботника было принято Совмином 8 апреля, согласно документу, в частности, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям рекомендовано на добровольной основе провести 16 апреля республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить озеленение, благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историкокультурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

В Витебске для решения организационных вопросов по подготовке и проведению этого мероприятия по распоряжению губернатора уже создана рабочая группа из чиновников.

Деньги, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, должны быть перечислены на отдельные счета городских и районных исполнительных комитетов с последующим перечислением на счет Витебского областного исполнительного комитета: № BY04АКВВ36413010004712000000, ОАО ”АСБ Беларусбанк“, БИК АКВВВY2Х, УНП 300294561, сообщает официальный телеграм-канал облисполкома.

Затем эти средства должны быть направлены Министерству финансов Республики Беларусь. По решению правительства их потратят на финансирование капитального ремонта с модернизацией и элементами реставрации мемориального комплекса «Хатынь».