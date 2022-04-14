Главбух госпредприятия в Лиозно присвоила почти сто тысяч рублей, чтобы сделать пластическую операцию

Ігар Арцюх • 14/4/22 12:56 • Эканоміка

46-летняя главный бухгалтер одной из организаций Лиозно, которая три года похищала бюджетные деньги, чтобы делать пластические операции и косметические процедуры.



По версии силовиков, с января 2019 по декабрь 2021 года 46-летняя жительница райцентра сумела завладеть бюджетными деньгами на сумму более 96 000 рублей. При этом втянула в свои делишки подругу, тоже бухгалтера.

На похищенные деньги бухгалтерша успела купить себе несколько шуб и золотых украшений, а кроме того делала дорогостоящие косметические и пластические процедуры в одной из клиник Витебска.

Во время проверки предприятия преступная схема женщины вскрылась. Материалы проверки послужили основанием для возбуждения в отношении женщины, которую уволили, уголовного дела по части 4 статьи 210 УК — хищение путем злоупотребления служебным положением, в особо крупном размере, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Теперь жительнице Лиозно грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.