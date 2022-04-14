Обрушение пешеходного моста в Городке, люди не пострадали

• 14/4/22 11:47 • Здарэнні

Часть конструкций пешеходного моста через реку Горожанка в Городке обрушилась утром 14 апреля.
Обрушение пешеходного моста в Городке, люди не пострадали. Фото МЧС

В 7:15 спасателям сообщили об обрушении пешеходного моста между улицами Карла Маркса и Юбилейной в городе Городке.

Выехавшие на место подразделения Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям выяснили, что произошло обрушение одной из четырех плит пешеходного моста, никто не пострадал.

Обрушение пешеходного моста в Городке, люди не пострадали. Фото МЧС

Этот пешеходный мост был построен почти шестьдесят лет назад — в 1963 году. Жизнедеятельность населения Городка нарушена не была, так как рядом функционирует автомобильный мост, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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