Обрушение пешеходного моста в Городке, люди не пострадали

Зоя Машэка • 14/4/22 11:47 • Здарэнні

Часть конструкций пешеходного моста через реку Горожанка в Городке обрушилась утром 14 апреля.



В 7:15 спасателям сообщили об обрушении пешеходного моста между улицами Карла Маркса и Юбилейной в городе Городке.

Выехавшие на место подразделения Городокского районного отдела по чрезвычайным ситуациям выяснили, что произошло обрушение одной из четырех плит пешеходного моста, никто не пострадал.

Этот пешеходный мост был построен почти шестьдесят лет назад — в 1963 году. Жизнедеятельность населения Городка нарушена не была, так как рядом функционирует автомобильный мост, сообщается пресс-службой МЧС.