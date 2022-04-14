В Орше нашли тело мужчины, пропавшего в Смоленске полгода назад

Іван Дзедушкін • 14/4/22 15:32 • Здарэнні

На берегу Днепра вблизи спасательной станции ОСВОД в Орше было обнаружили тело неизвестного мужчины, его личность установили по отпечаткам пальцев.



При погибшем никаких документов найдено не было. Но при осмотре тела возникла версия, что это мог быть человек, ориентировка на которого ранее была получена Оршанским управлением внутренних дел от российской полиции.

Судебные эксперты сравнили отпечатки пальцев найденного мужчины с копие дактилоскопической карты россиянина, числящегося без вести пропавшим с октября 2021 года в Смоленске.

В результате сравнительного исследования папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук мужчины с имеющимися в представленной копии дактилоскопической карты было установлено совпадение, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.

Возможно, речь идет об Артуре Григоряне — 18 октября мужчина ушел из дому по пояс голым и пропал. В конце марта волонтеры сообщили, что он найден погибшим.