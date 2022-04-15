В Витебске подорожает проезд в общественном транспорте. Узнали, насколько

Сяржук Серабро • 15/4/22 13:39 • Эканоміка

С 17 апреля поднимаются цены на билеты в общественном транспорте Витебской области городского и пригородного сообщения.



Новая цена на талончик для разовой поездки в автобусом, троллейбусом или трамваем составит 80 копеек. При приобретении билета у водителя, он будет стоить на 5 копеек дороже.

Соответственно выросла и стоимость месячных и декадных проездных билетов. В областном центре проездной на все виды транспорта на декаду обойдется в 20 рублей 6 копеек, а на месяц — 57 рублей 28 копеек (рост на 14,3%); на два вида транспорта проездной билет будет стоить 16 рублей 91 копейку и 48 рублей 4 копейки соответственно, а на один — 12 рублей 67 копеек и 36 рублей.

Кроме того, как сообщает Витебский облисполком, установлены новые предельные максимальные тарифы: на пригородные автомобильные перевозки пассажиров на обычных маршрутах в размере не более чем 10 копеек за 1 километр проезда, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах – не более чем 12 копеек, экспрессных маршрутах – не более чем 13 копеек.

Предыдущий раз тарифы на городские перевозки поднимались в декабре 2020 года. тогда стоимость талончика выросла с 60 до 70 копеек (16,7%).