В Новополоцке для пешеходов возвели понтонную переправу

Зоя Машэка • 16/4/22 12:23 • Падзеі

16 апреля в Новополоцке начала функционировать понтонная переправа, переправляться через Двину по ней могут только пешеходы.



Пешеходный мост через Двину в Новополоцке был открыт в 6:00, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Строительство этой понтонной переправы началось еще в минувшие выходные, из-за постоянно меняющегося уровня воды в Двине работникам Пинского центра республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси, для возведения моста понадобилось 33 понтона, вместо предполагаемых 26.

Сейчас дорожные службы проводят работы по оборудованию подъездных путей к переправе.