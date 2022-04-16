В Орше пенсионерку сбили прямо во дворе дома

ННВ • 16/4/22 20:37 • Здарэнні

16 апреля в Орше 61-летняя женщина попала под авто во дворе своего дома.



Около пяти часов вечера вблизи дома №29в по улице Мира 22-летний водитель легковушки «Volkswagen» при движении по дворовой территории совершил наезд на пешехода.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу. По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.