В Орше пенсионерку сбили прямо во дворе дома
16 апреля в Орше 61-летняя женщина попала под авто во дворе своего дома.
Около пяти часов вечера вблизи дома №29в по улице Мира 22-летний водитель легковушки «Volkswagen» при движении по дворовой территории совершил наезд на пешехода.
В результате наезда пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу. По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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