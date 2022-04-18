Двукратное превышение ПДК по оксиду азота зафиксировано в Полоцке

Зоя Машэка • 18/4/22 15:09 • Экалогія

На прошлой неделе в Полоцке неоднократно фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций оксида азота в атмосферном воздухе.



В районе жилого дома №9 на Юбилейной улице райцентра 11 апреля в утреннее время были зафиксированы четыре случая превышения максимальной разовой ПДК по азота оксиду:

в 7:00 концентрация азота оксида составляла 1,2 ПДК (наблюдался штиль, температура воздуха составляла -2,3 °С; относительная влажность – 95%);

в 7:20 – 2,0 ПДК (наблюдался штиль, температура воздуха составляла -1,3 °С, относительная влажность – 95%);

(наблюдался штиль, температура воздуха составляла -1,3 °С, относительная влажность – 95%); в 7:40 – 1,4 ПДК (наблюдался слабый юго-западный ветер, температура воздуха составляла +0,1 °С, относительная влажность – 95%);

в 8:00 – 1,5 ПДК (наблюдался южный ветер со скоростью 6 м/с, температура воздуха составляла +0,8 °С; относительная влажность – 92 %).

Также превышение нормы было зафиксировано и 13 апреля в 8:00 – 1,2 ПДК (наблюдался штиль, температура воздуха составляла +3,8 °С, относительная влажность – 68 %).

При этом 11 апреля в указанном районе среднесуточная концентрация азота диоксида составляла 1,2 ПДК (преобладал западный, юго-западный ветер, температура воздуха варьировалась в диапазоне от -2,3 °С до +8,8°С, относительная влажность – от 43% до 95%), а 13 апреля – 1,4 ПДК (наблюдался северо-западный ветер с переходом на северный ветер со скоростью 1 – 4 м/с, температура воздуха варьировалась в диапазоне от 0,0°С до +12,2 °С, относительная влажность – от 32% до 77%), сообщает Белгидромет.

Справочно:

Диоксид азота применяется при производстве различных кислот, а кроме того, используется как окислитель в ракетном топливе. Это вещество — ядовитый газ красно-бурого цвета не имеющий запаха.