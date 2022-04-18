Под Витебском дачники нашли «лимонку», лежащую возле дороги
Супружеская чета, возвращавшаяся в Витебск с дачи, нашла возле дороги ржавую гранату.
Странный предмет, торчащий из земли в канаве возле дороги предмет, привлек внимание женщины. Подойдя поближе, дачники смогли его рассмотреть и, убедившись, что перед ними боеприпас, вызвали милицию.
Судя по фото, витеблянам попалась ручная противопехотная граната Ф-1, которая валялась возле дороги еще со времен Второй мировой войны.
Взрывоопасный предмет обезвредили саперы, приехавшие на место происшествия. Они поблагодарили дачников за бдительность, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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