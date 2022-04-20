Всего за 32 рубля в Глубоком можно купить здание, которому почти 300 лет

Сяржук Серабро • 20/4/22 13:45 • Культура

В Глубоком снова выставили на аукцион построенное в 1735 году здание монастыря кармелитов, его продают за одну базовую величину.



Двухэтажное кирпичное здание монастыря общей площадью 1280,4 квадратного метра является историко-культурной ценностью 2-й категории. Новому владельцу необходимо будет подписать охранное обязательство.

Монастырь ордена босых кармелитов появился в Глубоком в XVII веке. В 1735 году костёл монастыря был перестроен в стиле виленского барокко по проекту архитектора И. К. Глаубица. В это время и было построено каменное жилое здание монастыря и ворота. Католический монастырь был закрыт российскими властями в 1865 году после восстания Кастуся Калиновского. В 1892 году два крыла жилого корпуса были разобраны, сохранилось только одно, которое и выставлено на продажу. Его уже безуспешно пытались продать в 2019 году.

Оценочная стоимость этого исторического здания составляет 249 220 рублей. Кроме того, новый владелец получит право на аренду участка земли площадью 0,1001 гектара на 40 лет.