Взрыв газа в Лепельском районе, частично разрушен дом пенсионерки
Утром 20 апреля в деревне Велевщина Лепельского района произошел взрыв газа, в доме была разрушена стена. Есть пострадавшие.
Сообщение о взрыве пожарные получили в 9:29. К их приезду в техквартирном доме наблюдалось горение дивана и была разрушена одна стена.
В одной из квартир одноэтажного дома жила 73-летняя пенсионерка. К ней в гости пришел 52-летний мужчина, который самостоятельно пытался заменить газовый баллон.
В результате этих манипуляций произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением, повреждена щитовая стена квартиры. Жилище для проживания не пригодно, женщина будет проживать у своих родственников в этой же деревне, сообщается пресс-службой МЧС.
В результате взрыва пенсионерка и ее гость получили отравление продуктами горения и ожоги различной степени, их госпитализировали в больницу. Квартиры №1 и №2 не пострадали.
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