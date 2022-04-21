Синий дом в Витебске опять покрасят в синий цвет. Узнали, во сколько обойдется исправление ошибки Косинца

Сяржук Серабро • 21/4/22 16:03 • Падзеі

Власти обещают перекрасить Синий дом в его натуральный цвет уже к маю. «ННВ» выяснили, во сколько обойдутся эти работы.



На доме, расположенном на улице Ленина и имеющем номер 28, сначала должны модернизировать подсветку, затем возьмутся за покраску.

13 апреля Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство разместило запрос ценовых предложений на текущий ремонт стен этого жилого дома в его жилой и нежилой части. Ориентировочная стоимость работ составляет 32 770 рублей 95 копеек.

За эти деньги необходимо покрасить 14 263,5 квадратного метра стен. При этом 8881,5 квадратных метра планируется окрасить в синий цвет, а оставшиеся 5382 квадратных метра — в светлый.

Вероятно, как и до перекраски в 2009 году, синей будет южная стена Синего дома, а восточную, выходящую на улицу Ленина, окрасят в светлый цвет.

Эту закупку 21 апреля признали несостоявшейся, так как была подана всего одна заявка — от ЖРЭТ города Витебска.

Кроме того, 20 апреля был размещен запрос ценовых предложений на текущий ремонт архитектурно-декоративной подсветки на жилых домах по улице Ленина, 28, улице Замковая, 21/30 и улице Ленина, 6.

Стоимость этих работ (на три дома) составляет 11 475 рублей 67 копеек. Результаты этой закупки станут известны после 27 апреля.

Финансируются указанные работы за счет бюджетных средств.

Напомним, что Синий дом в белый цвет был перекрашен в эпоху Александра Косинца, возглавлявшего Витебскую область с 2008 по 2014 годы. Произошло это в мае-июне 2009 года, и было одним из ряда непопулярных действий тогдашнего губернатора, вызвавших негодование у горожан.