В Полоцком районе горела молочно-товарная ферма
20 апреля произошел пожар на молочно-товарной ферме в деревне Близница Полоцкого района.
В 16:03 на территории МТФ, принадлежащей СХУП «Близница», загорелся навес, пристроенный к одному из коровников.
До прибытия спасателей работники хозяйства эвакуировали 12 телят и 58 коров. О пострадавших животных не сообщается.
В результате пожара огнем были уничтожены навес и повреждены 15 квадратных метров шиферной кровли коровника. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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