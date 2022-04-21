В Полоцком районе горела молочно-товарная ферма

ННВ • 21/4/22 12:42 • Здарэнні

20 апреля произошел пожар на молочно-товарной ферме в деревне Близница Полоцкого района.



В 16:03 на территории МТФ, принадлежащей СХУП «Близница», загорелся навес, пристроенный к одному из коровников.

До прибытия спасателей работники хозяйства эвакуировали 12 телят и 58 коров. О пострадавших животных не сообщается.

В результате пожара огнем были уничтожены навес и повреждены 15 квадратных метров шиферной кровли коровника. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.