К Дню Победы в Витебске отремонтируют некоторые обелиски

Сяржук Серабро • 22/4/22 17:55 • Культура

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку работ по текущему ремонту двух воинских захоронений.



Закупка из одного источника разбита на два лота, оба захоронения находится на улице Титова:

текущий ремонт памятного сооружения (обелиска) с принадлежностями на территории воинских захоронений №6260;

текущий ремонт мемориального комплекса на территории воинских захоронений №4382.

На ремонт первого объекта собираются потратить 3144 рубля 11 копеек, на ремонт второго — 5 832 рубля 92 копейки.

Работы должны завершить до конца мая, финансируются они за счет бюджетных средств.