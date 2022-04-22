В Витебске россиянин два года истязал падчериц, убил собаку и угрожал жене

Іван Дзедушкін • 22/4/22 16:08 • Крымінал

В суд передали дело гражданина России, который два года истязал несовершеннолетних падчериц, кроме того, мужчину обвиняют в ряде других преступлений.



В ноябре 2021 года прокуратура города Витебска возбудила в отношении россиянина уголовное дело по части 2 статьи 154 УК, за истязание несовершеннолетней падчерицы. Однако, при расследовании выяснилось, что мужчина избивал и другую дочку супруги.

В течение двух лет он систематически умышленно причинял девочкам особые физические и психические страдания, телесные повреждения, побои, продолжительную боль и мучения нанося большое количество ударов кулаками, ногами и другими предметами по различным частям тела детей.

Кроме того, мужчина в квартире при троих малолетних детях и жене деревянной палкой забил до смерти собаку, нанеся ей не менее пяти ударов. Эти действия были квалифицированы следствием по части 1 статьи 339-1 УК.

Также россиянину предъявлено обвинение по статье 186 УК за угрозы убийство в отношении супруги.

Прокуратура города Витебска согласилась с квалификацией содеянного и признала предъявленное обвинение обоснованным. После изучения материалов уголовного дела его направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба ведомства.