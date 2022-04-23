Байкер врезался в легковушку в Полоцке, мотоциклиста госпитализировали

ННВ • 23/4/22 0:08 • Здарэнні

Вечером 22 апреля в Полоцке в результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем пострадал молодой байкер.



В 18:00 на перекрестке улицы Ленина и Коммунистической улицы водитель автомобиля «Renault», осуществляя поворот налево, столкнулся с движущимся в попутном направлении мотоциклом «Suzuki».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 23-летнего мотоциклиста с травмами доставили в местную больницу. По факту аварии проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.