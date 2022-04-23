В Браславском районе пенсионер лишился дома, сжигая мусор во дворе
22 апреля в деревне Даньки Браславского района произошел пожар, пострадал один человек.
64-летний пенсионер сжигал мусор на приусадебном участке, а огонь перебросился на бревенчатое строение. Мужчина пытался потушить дом, но сам получил ожоги.
Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. По данному факту проводится проверка, сообщается пресс-службой МЧС.
Пострадавший пенсионер был госпитализирован.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: