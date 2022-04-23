В Чашникском районе опрокинулась легковушка, пассажирка в больнице

Іван Дзедушкін • 23/4/22 16:33 • Здарэнні

Вечером 22 апреля в Чашникском районе в ДТП попала легковушка, пострадала пассажирка.



На 15-м километре автодороги «Чашники-Бобр-Бобруйск» 41-летний водитель «Peugeot 306» при совершении обгона не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

Во время дорожно-транспортного происшествия ехавшая в легковушке 49-летняя пассажирка получила травмы, и ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.