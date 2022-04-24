Лукашенко на Пасху побывал в Копыси вместе с Колей

ННВ • 24/4/22 23:06 • Палітыка

На Пасху Александр Лукашенко зажег свечу в православном храме в Копыси.



В храм Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района он приехал с младшим сыном Николаем.

В церкви его встречали архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма протоиерей Сергий. Александр Лукашенко в церкви зажег свечу и поздравил присутствующих верующих с праздником Пасхи.

Он подарил храму икону, а священнослужители вручили гостю пасхальные яйца.

— Много раз мы с мальчонками приходили к храму, который стоял на этом месте, и смотрели на наших матерей, которые приходили сюда для того, чтобы встретить этот светлый праздник, — поделился детскими воспоминаниями Лукашенко.

При этом он пожалел соседние страны:

*— Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас.