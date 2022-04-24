Поздравление архиепископа Димитрия православных с Пасхой

ННВ • 24/4/22 14:16 • Рэлігія

Приветствие архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия на светлый праздник Христова Воскресения.



«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» — с этим пасхальным песнопением я обращаюсь ко всем жителям Витебщины.

Воскресение Христово — самый главный праздник христиан, в нем суть христианской веры: Христос победил смерть, Он воскрес из мертвых и даровал нам всем жизнь и свободу от власти смерти и греха. Никто и ничто не может отлучить нас от любови Божией.

«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13.8) пребывает в Святой Православной Церкви как Царь славы, путь, истина и жизнь, освящающий «сидящих во тьме и тени смертной» (Мф. 4.16) светом истинного Боговедения и тайной троичности Божества.

Ныне Господь призывает нас отложить всякую печаль и заботу. Жизнь вечная, возсиявшая от Гроба, победно шествует по вселенной. Ныне само Небо открыто. Пребудем же в святом общении с Господом в духе мира и любви, приобщаясь благодатных даров Святой Пасхи, неся ближним и дальним всерадостное благовестие: Воистину Воскресе Христос!