В Витебске автобус задавил пешехода
Пешеход погиб в результате наезда автобуса в Витебске.
Смертельное ДТП произошло ночью 24 апреля: в 1:20 на 64-летний водитель автобуса «МАЗ» на проспекте Фрунзе у остановочного пункта совершил наезд на пешехода 53-летенего мужчину.
По информации ГАИ переход пересекал проезжую часть проспекта в неустановленном месте. В результате наезда он получил тяжелые травмы, от которых умер на месте происшествия.
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