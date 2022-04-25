В Витебске задержали курьера аферистов, обиравших пенсионеров под видом силовиков

Іван Дзедушкін • 25/4/22 15:41 • Крымінал

24-летний россиянин задержан в Витебске — он был курьером телефонных мошенников, которые выманивали у пенсионеров деньги под видом представителей различных силовых ведомств.



Приехав в Беларусь, парень успел «поработать» два дня и забрать деньги у нескольких витеблян в возрасте от 73 до 83 лет.

Старикам звонили мошенники, и рассказывали, что их родственник попал в серьезное ДТП. Якобы чтобы избежать ответственности, необходимо было передать большую сумму денег. Череда таких преступлений прокатилась по Витебщине на прошлой неделе.

Задержанный россиянин рассказал белорусским силовикам, что нашел в телеграм-канале работу курьера. Ему присылали адреса, откуда нужно было забирать «посылки». Всего он успел собрать с престарелых витеблян 23 000 долларов.

При задержании у молодого человека нашли только 13 000 долларов. Часть остальных денег, по его словам, он положил на указанный координатором банковский счет, а часть передал посреднику в Минске.

В отношении гражданина сопредельного государства возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Соучастники преступления устанавливаются, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.